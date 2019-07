Giro del Burot ad Altare, concerti a Bergeggi e Finale e la danza a Borghetto: magnifica domenica di eventi in provincia

Provincia. “Su questo Altare ti offriamo i nostri eventi…”. Scimmiottiamo un canto di chiesa (non ce ne vogliano i “fedeli” lettori!) perché in questa “sacra” prima domenica di relax di luglio celebriamo il primato della Valbormida per le manifestazioni in programma al mare e in collina, secondo quanto prescrive il “canone” dell’agenda IVG Eventi.

La “a” di altare non a caso è in maiuscolo. Sarà proprio Altare il cuore pulsante delle iniziative di oggi con la “combinata” Giro del Burot e Sagra del Muscolo: attività fisica, buona tavola, tante belle canzoni e balli di gruppo costituiranno le parti fisse di uno dei “riti” più longevi nel panorama dell’estate dell’entroterra savonese.

Invece in riviera sale “agli onori degli altari” la migliore musica di stagione. A Bergeggi il Trio InCanto intonerà le più belle melodie dei “Concerti a bordo piscina” in un vero e proprio “santuario della pace”. Davanti al mare di Finale Ligure risuoneranno i più emozionanti pentagrammi internazionali grazie al Quartetto dei Giovani Flauti.

Come la cometa con i Magi, le stelle del firmamento condurranno a Borghetto Santo Spirito coloro che vorranno rinfrancare il proprio spirito con l’energia e i movimenti della danza: qui il magico spettacolo “Ballando sotto le stelle” inaugurerà la suggestiva “terrazza sul mare”.

Altare. Tre giornate di festa, ottima gastronomia e sport: torna fino a domenica 7 luglio nell’area picnic di località Lipiani il Giro del Burot, manifestazione tra le più longeve nel panorama dell’estate valbormidese organizzata, come sempre, dalla Croce Bianca. La festa sarà raggiungibile dal centro di Altare e da Mallare grazie al servizio di bus navetta.

Sabato 6 luglio allo stand gastronomico si svolgerà la 16esima Sagra del Muscolo e dalle 21:30 seguirà la serata danzante dedicata al ballo liscio con l’orchestra I Saturni. A seguire, anche nella seconda serata, discoteca mobile con VR Audio DJ Set.

Domenica 7 luglio alle 8 del mattino prenderà il via il 37° Giro del Burot, evento sportivo per runner e biker che quest’anno conferma nuovamente i consueti tre percorsi, aggiungendo un’ulteriore novità. I percorsi saranno la Family Run (10 km), adatta a tutti i tipi di appassionati, un tracciato dedicato alle mountain bike (circa 30 km) e soprattutto la 4° edizione del Trail del Burot, manifestazione di trail running sulla distanza di 24,5 km negli splendidi scenari dei boschi altaresi.

Sempre domenica 7 luglio lo stand gastronomico di località Lipiani sarà attivo sia a pranzo sia a cena. Nel pomeriggio dalle 14:30 la 7° edizione del Torneo di Pinacola a cura dell’associazione La Quercia, merenda con frittelle e caccia al tesoro per i bambini con l’associazione La Quercia e I Ragazzi del venerdì. Concluderà l’evento la serata danzante insieme all’Orchestra Rossella.

Bergeggi. La spa Nova Luna et Stellis con il patrocinio del Comune presenta la seconda edizione de “I concerti a bordo piscina”, che ritornano dopo le date da tutto esaurito dello scorso anno.

Il primo appuntamento sarà domenica 7 luglio alle ore 21:30 con il concerto del Trio InCanto formato da Flavio Cappello al flauto, Mattia Sismonda alla viola e Michela Marcacci all’arpa.

Il programma prevede l’esecuzione di brani di Carlos Gardel, Luis Enriquez Bakalov, Gaetano Donizetti, Bernard Andres, Flavio Cappello, Luigi Maurizio Tedeschi, Alfredo Rolando Ortiz, Emile Pessard ed Ennio Morricone.

Finale Ligure. Domenica 7 luglio alle ore 21:30 nell’incantevole piazza Libeccio a Varigotti l’Accademia di Musica del Finale presenta il Quartetto dei Giovani Flauti.

Il gruppo è composto dal maestro Salvatore Scarlata e dai suoi allievi Martina Carzolio, Iacopo Ferro e Anita Rocca. I giovani flautisti amano definirsi dilettanti e amanti della musica colta: sono infatti sicuri interpreti di brani originali di un certo spessore.

In questo concerto verranno eseguite musiche di Kuhlau, Morlacchi, Reicha e altri compositori.

Borghetto Santo Spirito. Sarà la manifestazione “Ballando sotto le stelle” ad inaugurare piazza Pelagos, la suggestiva “terrazza sul mare” di Borghetto Santo Spirito, domenica 7 luglio alle ore 21.

L’evento, promosso dall’asd Ginnastica Danza e Benessere di Alessandra Angelucci e il Comune di Borghetto Santo Spirito, sarà una splendida serata all’insegna della danza, un grande spettacolo da parte di varie scuole provenienti da tutta la Liguria, il tutto contornato da un panorama meraviglioso.

Alassio. Domenica 7 luglio visite guidate ai Giardini di Villa della Pergola per immergersi nella flora mediterranea e tropicale, un’oasi di pace e tranquillità in queste giornate di caldo.

I tour si terranno alle ore 9:30, 11:30, 15 e 17 per ammirare le fioriture del parco, come la bellissima collezione di agapanti con oltre 430 varietà diverse, tra cui Agapanthus Africanus Hoffmanns ‘Blue’, Agapanthus ‘Bluety’ dal colore violetto, Agapanthus ‘Flore Pleno’, Agapanthus ‘Luly’, Agapanthus ‘Queen Mum’ bianco e viola, Agapanthus ‘Magnifico’ blu e viola e l’Agapanthus ‘Sylvine’ di colore viola.

Occasione in più per visitare il giardino durante le fioriture degli Agapanti sono le aperture straordinarie in settimana anche nel mese di luglio, sempre con visite guidate su prenotazione.