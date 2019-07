Giovane leprotto falciato in un prato a Cengio, soccorso dall’Enpa

Cengio. Un giovanissimo leprotto, come abitudine di questi animali nascosto nell’erba in attesa della madre, è stato falciato da un decespugliatore in un prato di Cengio.

Per fortuna ha avuto soltanto tagliate le punte delle zampe posteriori ed ha perso le unghie: soccorso dai volontari della Protezione Animali savonese è ora in cura e potrà essere liberato non appena guarito e raggiunta l’autosufficienza.

Enpa ripete l’invito a contadini ed appassionati di giardinaggio “a controllare bene il prato da sfalciare prima di mettere in moto le macchine, perché si possono nascondere cuccioli di daino e capriolo e leprotti ma anche starne, fagiani, pavoncelle e rettili; particolarmente pericolosi sono infine i robot tagliaerba automatici, spesso silenziosi, attivati la notte nei giardini, per ricci ed altri animali, selvatici e domestici, con abitudini notturne” afferma l’associazione savonese.