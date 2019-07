Giornata nazionale antiabbandono, al via la campagna “Abbandonarlo è un reato. Testimonia”

Provincia. E’ dedicata al contrasto e alla prevenzione dei reati contro gli animali l’edizione 2019 della “Giornata nazionale antiabbandono” che si tiene oggi e domani in più di 140 piazze italiane. La organizza l’Enpa con il supporto di Arcaplanet e dell’agenzia “Rubis&Trubis”, ideatrice pro bono della campagna estiva 2019 “Abbandonarlo è un reato. Testimonia”.

“Dal maltrattamento alla detenzione incompatibile, fino all’uccisione, troppo spesso chi è testimone di reati contro gli animali si volta dall’altra parte. E invece in questi casi è fondamentale che i testimoni denuncino il fatto, anche contattando l’ufficio legale di Enpa di Roma. Nonostante le persone siano ancora restie a rivolgersi alle autorità di polizia, negli ultimi anni i procedimenti giudiziari per i reati contro gli animali sono comunque in crescita. Nel 2018, solo per citare quelli in cui è coinvolta Enpa, tramite il proprio ufficio legale, è stata ammessa parte civile in 30 processi (100 se si considerano quelli degli anni precedenti ancora pendenti), ha partecipato a ben 89 udienze e presentato più di 200 atti tra denunce, esposti e diffide anti-uccisioni. Tra i successi legali di Enpa, la condanna (in primo grado) a complessivi 3 anni e 8 mesi per tre trafficanti slovacchi; la condanna (primo grado) a 7mila euro di multa per un giovane di Montesilvano (Pescara) che aveva seviziato il cane della compagna; il patteggiamento di 22 mesi per un uomo di Budoni che aveva ucciso una gattina a colpi di carabina”.

“Denunciare i reati di maltrattamento e uccisione di animali fa davvero la differenza. E non solo perché rappresenta uno straordinario deterrente per tanti criminali ma, soprattutto, perché può salvare una vita, sottraendo la vittima al proprio aguzzino. Tanto più che le forze di polizia sono sempre più attente e sensibili al problema, come dimostra il protocollo sottoscritto recentemente da Enpa ed Arma dei Carabinieri”.

A Savona la manifestazione si terrà presso l’angolo del volontariato del centro commerciale “Il Gabbiano” di corso Ricci, domani domenica 7 luglio dalle 9 alle 18,30 e, oltre ai simpatici gadget Enpa disponibili su offerta minima (magliette, borse, portachiavi, etc.) i volontari raccoglieranno scatolette di cibo per gatti di colonia felina e cani bisognosi, acquistati e donati dai frequentatori dell’Ipercoop.