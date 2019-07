Giorgio Battuello è un nuovo giocatore dell’AC Andora

Andora. Dopo tre stagioni a Pietra Ligure inframmezzate da una parentesi alla Sestrese, l’attaccante classe 1989 torna a vestire i colori biancoblù, già indossati nella seconda parte della stagione 2015/16 e ancor prima nel 2011/12.

Attaccante di riferimento, in via Marco Polo il nome di Battuello è stato da subito uno dei più accreditati per elevare il valore del reparto offensivo.

“I contatti con Giorgio sono iniziati appena dopo la fine della sua avventura con il Pietra Ligure – conferma mister Fabio Ghigliazza -. Era in cima alla lista perché credo sia un giocatore di assoluto valore e perché conosce già bene l’ambiente. Sono certo saprà integrarsi alla perfezione con il gruppo che sta nascendo”.