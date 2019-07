Gianmarco Insolito e Francesco Vernice, dalla Loanesi al Finale in Eccellenza

Finale Ligure. Il Finale comunica con grande soddisfazione di aver raggiunto gli accordi necessari per assicurarsi per la stagione prossima ventura le prestazioni sportive del fantasista Gianmarco Insolito e del portiere Francesco Vernice, entrambi provenienti dalla Loanesi San Francesco.

Per Gianmarco un importante percorso nelle giovanili del Genoa prima di approdare due stagioni or sono alla Primavera del Carpi, per poi fare ritorno a Loano, dove aveva mosso i primi passi sul rettangolo di gioco, mostrando doti da categorie ben superiori all’Eccellenza.

Carriera interamente in maglia loanese per Francesco, che lo ha portato ad esordire in prima squadra due stagioni or sono dopo aver svolto tutta la trafila nelle giovanili della sua città.

“Ad entrambi, lo scorso anno protagonisti dello straordinario campionato disputato dai rossoblù tanto da essere stati premiati dal giornale online SettimanaSport come miglior portiere e miglior giocatore del girone A di Promozione, vanno un caloroso benvenuto ed i migliori auguri di tutta la famiglia giallorossoblù per una stagione ricca di soddisfazioni” scrive la dirigenza finalese.