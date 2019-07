Gal Valli Savonesi: incontro per presentare progetti integrati outdoor-experience

Cisano Sul Neva. Lunedì 15 luglio, alle 21, presso la nuova palestra in via Colombo in collaborazione con il Comune di Cisano sul Neva, il G.A.L. (Gruppo Azione Locale) Valli Savonesi incontra le imprese che danno ospitalità nei comuni del territorio ingauno.

Sono invitati agriturismo, alberghi, pensioni, B&B e altre forme di ricettività, aperte o che intendono aprire, purchè nei comuni dell’entroterra con esclusione dei comuni costieri. Il Presidente del GAL Osvaldo Geddo aggiornerà sugli sviluppi dei 2 Progetti Integrati, Experience e Outdoor, pensati per organizzare il turismo nell’entroterra tramite i fondi GAL PSR .

“Si tratta di Progetti in partenariato a cui devono aderire sia i Comuni che le imprese dell’ospitalità. Da un lato viene finanziata al 100% la sentieristica che sarà eseguita dai Comuni e altri interventi su edifici a scopo museale e parallelamente vengono finanziate le aziende al 50% seguendo lo schema dei bandi agriturismo” spiega Geddo.

“Pubblico e privato svilupperanno azioni coordinate e soprattutto un Piano di Comunicazione congiunto per incrementare un turismo in crescita. Sempre più persone propendono per vacanze attive, alla ricerca di zone interne con paesaggi, percorsi, borghi e coltivazioni da scoprire” aggiunge il Direttore GAL Giovanni Minuto.