Furti a danno di auto e negozi, arrestato pregiudicato loanese. Altro ricercato per rapina a mano armata preso a Finale

Loano. I carabinieri hanno individuato ed arrestato un pregiudicato sul lungomare Doria, responsabile di alcuni furti e tentativi di furto sia presso negozi di che su autovetture parcheggiate.

L’arresto è maturato nell’ambito dei controlli ad ampio raggio che hanno interessato i lungomare dei comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano e Ceriale messi in atto dai militari, con il supporto della Sezione Operativa della Compagnia di Albenga.

Il soggetto loanese, noto alle forze dell’ordine per problemi di tossicodipendenza, recentemente era stato anche denunciato per maltrattamenti persino dalla propria madre, disperata dalle continue vessazioni e richieste di denaro per procurarsi la droga.

I carabinieri lo stavano monitorando dall’inizio della mattina quando è stato fermato ed arrestato in quanto destinatario di un ordine di esecuzione di pena in regime di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Savona. Dovrà scontare quasi otto mesi reclusione per il reato di evasione commesso a Loano nel luglio 2017, quando venne sorpreso ed arrestato dai carabinieri in quanto inottemperante alle prescrizioni connesse con la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune loanese.

Invece, stamattina, i militari della stazione di Finale Ligure, nel corso di ulteriori controlli del territorio, hanno arrestato un palermitano destinatario di un’ordinanza di carcerazione per una rapina a mano armata commessa l’estate scorsa a Pietra Ligure. Il siciliano dovrà scontare tre anni di reclusione. Al termine degli accettamenti di rito i carabinieri di Finale Ligure lo hanno condotto nel carcere di Imperia.

Proseguono i controlli a tappeto messi in atto dai carabinieri nella stagione estiva, mirati proprio alla prevenzione e repressione dei reati di tipo predatorio.