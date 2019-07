Finale Ligure. Le forti piogge di queste ore stanno creando non pochi disagi a Finale Ligure.

La situazione più difficile alla stazione ferroviaria, invasa dall’acqua: allagamenti si sono verificati nell’atrio e nell’area del bar, oltre al sottopasso ferroviario che risulta inagibile.

Foto 2 di 2



Gli allagamenti hanno inoltre fatto saltare la corrente elettrica: la stazione è stata chiusa per ragioni di sicurezza.

Intanto il sindaco Ugo Frascherelli ha firmato una ordinanza per la qual dalle 22 di oggi alle 17 di domani saranno: sospese tutte le attività in programma presso luoghi o strutture comunali, escluse quelle istituzionali; sospensione delle lezioni, anche di recupero, in tutte le scuole di ogni ordine e grado; chiusura al pubblico di tutte le strutture comunali anche se concesse in utilizzo a privati o associazioni; chiusura al transito pedonale dei lungomare e dei moli di Pia e Varigotti; sospensione di tutte le attività di commercio su area pubblica; chiusura al pubblico di tutte le attrazioni dello spettacolo viaggiante.

A preoccupare il repentino abbassamento delle temperature e la possibile caduta di grandine come avvenuto nelle Marche.