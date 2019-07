Fondo regionale per Pmi e start-up: richieste per oltre 14 mln di euro

Regione. A seguito del grande successo del Fondo Strategico Regionale da 5 milioni di euro gestito da Ligurcapital e dedicato al sostegno delle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, la giunta ha deliberato la chiusura dello sportello per la concessione delle agevolazioni a valere sulle modalità attuative dello strumento finanziario di capitale di rischio.

“Abbiamo oltrepassato i 14 milioni di euro di richieste per un totale di 41 domande di intervento – afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti -, superando ampiamente il plafond di 5 milioni messo a disposizione”.

A ogni intervento del fondo corrisponde un investimento congiunto di uno o più privati indipendenti, secondo le modalità e le quote previste dal bando. “È una misura pensata per aiutare e rafforzare le imprese territoriali, ma è utile soprattutto per avvicinare queste realtà imprenditoriali alle competenze dei co-investitori aderenti” conclude Benveduti.