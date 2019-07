Gattino salvato dai vigili del fuoco a Noli. E’ successo nella giornata di ieri in località Zuglieno: il piccolo micio, di appena un mese di vita, guidato forse dalla curiosità si era incamminato in una tubazione di scolo delle acque bianche di una abitazione, non riuscendo però a tornare indietro. Un tratto ripido della tubazione lo aveva fatto scivolare in profondità.

La famiglia proprietaria del piccolo gattino ha sentito il flebile pianto del cucciolo provenire dall’apertura di una canaletta vicino al garage, così sono stati chiamati i vigili del fuoco: la conformazione della tubazione e la posizione ignota del micio dentro il canale non ha permesso l’intervento da parte dei proprietari.

Il gattino è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco, bagnato e spaventato ma in buona salute. In seguito all’episodio la famiglia ha deciso di chiamarlo scherzosamente “Pipe” ovvero “tubo” o più propriamente “tubatura” in inglese.

La famiglia ha voluto ringraziare i vigili del fuoco per la non semplice operazione di salvataggio del piccolo gattino, ritornato a casa sano e salvo.