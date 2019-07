Fingono di pagare con 50 euro e pretendono di ricevere il resto: due persone arrestate per truffa a Varazze

Varazze. Hanno tentato di mettere in atto il “vecchio trucco” della banconota da 50 euro i due rumeni arrestati per truffa dagli agenti della polizia municipale di Varazze.

Il fermo è avvenuto venerdì 26 luglio nei pressi di un bar di Varazze. Al momento di pagare la loro consumazione (per un valore di 6 euro) i due hanno messo sul bancone una banconota da 50 euro. Subito dopo, però, hanno tentato in vari modi di distrarre la titolare dell’esercizio commerciale, con l’obiettivo di confonderla e convincerla di avere già consegnato il contante (che invece era ancora in possesso dei due malviventi) e di avere perciò diritto a ricevere il resto, pari a 44 euro.

Un assessore comunale, però, ha notato il tentativo di truffa e ha avvisato il comando della polizia locale. A questo punto alcuni agenti in borghese sono intervenuti sul posto, fermando i malviventi mentre tentavano di allontanarsi dal locale. Grazie anche ai filmati registrati dal sistema di videosorveglianza interno al locale, i due rumeni (M.G. e P.O., rispettivamente di 50 anni e di 36 anni) sono stati posti in stato di arresto con l’accusa di truffa.

Al termine del processo per direttissima tenutosi ieri mattina in tribunale a Savona, il giudice ha applicato la misura cautelare del divieto di soggiorno nella provincia di Savona e, vista la richiesta di rito abbreviato, l’udienza è stata rinviata a settembre.

Nel corso della mattinata del 26 luglio erano state tentate, sempre a Varazze, altre due truffe: una ai danni di una farmacia e l’altra a carico di un esercizio commerciale. Il sistema utilizzato era lo stesso.