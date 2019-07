Finali Under 17: Rari Nantes Savona seconda nel girone, nei quarti se la vedrà col Telimar

Savona. Si è conclusa la fase a gironi delle finali nazionali Under 17, in corso di svolgimento a Brescia. Domani si giocheranno i quarti di finale e le semifinali; domenica le finali.

Per i quarti di finale, alle ore 10,30, la Carige Rari Nantes Savona affronterà il Telimar Palermo.

Questa mattina i biancorossi hanno battuto il Posillipo; equilibrio fino al 4 pari di metà terzo tempo, poi i savonesi hanno allungato.

Nel pomeriggio la Rari ha tenuto testa ai padroni di casa del Brescia; liguri quasi sempre ad inseguire, poco prima di metà gara raggiungono in 6 pari ma la seconda parte dell’incontro premia i lombardi, che vanno direttamente in semifinale.

Di seguito i due tabellini.

CN Posillipo – Rari Nantes Savona 5-8

(Parziali: 1-0, 2-3, 1-2, 1-3)

CN Posillipo: Damiano, Santangelo, Percuoco, Romanino, Silipo, Somma 1, Serino, Silvestri 4, Gargiulo, Orlandino, Napolitano, J. Parrella, Orbinato. All. Mattiello.

Rari Nantes Savona: Da Rold, R. Merkaj, N. Taramasco, M. Bragantini, Boggiano 4, Patchaliev 2, Caldieri 1, Giovanetti, Bertino, Ricci 1, Maricone, Di Murro, Recagno. All. F. Mistrangelo.

Arbitri: Baretta e Petronilli. Giudice srbitro: Salino.

Note. Superiorità numeriche: Posillipo 2 su 7, Savona 3 su 7. Usciti per limite falli: Parrella a 7’31” dalla fine del terzo tempo.

AN Brescia – Rari Nantes Savona 8-7

(Parziali: 4-4, 2-2, 2-0, 0-1)

AN Brescia: Di Martino, Pea, Girati, Maglione, Gianotti, Balzarini 3, M. Garozzo 1, Gianazza 1, Garozzo G. 2, Casanova, Andreoletti, Rivetti 1, Negro. All. Oliva.

Rari Nantes Savona: Da Rold, N. Taramasco, Magliano, M. Bragantini, Boggiano, Patchaliev 1, Caldieri 2, Giovanetti 2, Bertino 1, Ricci 1, Maricone, Di Murro, Recagno. All. F. Mistrangelo.

Arbitri: Carmignani e Rovandi. Giudice arbitro: Salino.

Note. Superiorità numeriche: Brescia 4 su 11, Savona 1 su 7. Usciti per limite falli: Boggiano, Ricci e Maricone rispettivamente a 4’25”, 3’07” e 1’18” dalla fine del quarto tempo. A fine secondo tempo espulso Oliva per proteste.

La classifica finale del girone A: Brescia 9; Savona 6; Posillipo 3; Arechi 0.

La classifica finale del girone B: Alma Nuoto 9; Roma Vis Nova 4; Telimar Palermo 3; Catania 1.