Finali nazionali Under 17: la Rari Nantes Savona parte forte

Savona. È cominciata nel migliore dei modi l’avventura della Carige Rari Nantes Savona nella finale del campionato nazionale Under 17 in svolgimento nella piscina di Mompiano a Brescia.

Ieri pomeriggio, nel primo incontro della prima giornata, i biancorossi di Federico Mistrangelo hanno battuto il Tgroup Arechi per 6 a 3.

Il tabellino della partita.

Carige Rari Nantes Savona – Tgroup Arechi 6-3

(Parziali: 1-0, 2-2, 3-0, 0-1)

Carige Rari Nantes Savona: Da Rold, Merkay, Magliano, Bragantini, Boggiano 2, Patchaliev, Caldieri 3, Giovanetti, Bertino, Ricci, Maricone, Di Murro 1, Urbinati. All. Federico Mistrangelo.

Tgroup Arechi: R. Spinelli, Berletta, Padovano, Zito 1, Mutariello, Russomando, L. Spinelli 2, Della Corte, De Martino, Rinaldi, Apicella, Landi, De Sio. All. Paolo Baiardini.

Arbitri: Raffaele Colombo (Como) e Arnaldo Petronilli (Roma). Giudice arbitro: Carlo Salino (Albisola Superiore).

Note. Superiorità numeriche: Savona 1 su 3 più 1 rigore realizzato, Arechi 1 su 4 più 1 rigore non realizzato. Usciti per limite falli: nessuno.

Gli altri risultati della prima giornata:

Alma Nuoto – Telimar Palermo 10-9

Roma Vis Nova – Nuoto Catania 6-6

AN Brescia – CN Posillipo 9-8

La classifica: Rari Nantes Savona, Alma Nuoto, AN Brescia 3; Nuoto Catania, Roma Vis Nova 1; Telimar Palermo, CN Posillipo, Tgroup Arechi 0.