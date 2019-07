Finale si prepara per l’arrivo del Trophy of Nations di Enduro

C’è ancora tempo, ma già l’atmosfera è frizzante per l’arrivo a Finale Ligure del Trophy of Nations Enduro World Series che si svolgerà nella città ponentina il 28 e 29 settembre. In sostanza l’evento più importante sul Globo per quanto riguarda l’enduro mountain bike. I migliori atleti del mondo si sfideranno rappresentando le proprie nazioni. I premi non saranno solo individuali ai singoli atleti, ma è previsto anche il riconoscimento dei Team che dovrebbero essere presenti in non meno di 25 rappresentative.

L’evento è stato presentato nei giorni scorsi al Finale Outdoor Resort con i responsabili dell’Ews in Italia che hanno spiegato come è previsto lo svolgimento dell’evento con due eventi collaterali. Il primo sarà la Parata dei Team, ovvero una sfilata colorata e animata che vedrà la presenza di tutte le nazioni in gara. La seconda è la Casa delle Nazioni, ovvero basi di rappresentanza dei vari Paesi dove gli atleti potranno ritrovarsi incontrare i fan e rilasciare interviste.

“L’outdoor e soprattutto il climbing e la MTB, rappresentano una nicchia importante per il turismo finalese,- dice Claudio Casanova, Assessore al turismo di Finale – che ha conosciuto negli anni uno sviluppo esponenziale permettendo a Finale Ligure ed a tutto il territorio finalese di assurgere a vera Mecca dell’outdoor, una palestra a cielo aperto che consente di praticare attività 365 giorni l’anno. Siamo dunque onorati di poter ospitare un evento della portata del Trofeo delle Nazioni e le varie iniziative in programma tra cui le Case delle Nazioni. Una bella novità per Finale che coinvolgerà il paese e gli esercizi commerciali, i quali siamo certi faranno del loro meglio per dare il proprio contributo a questa grande festa dello sport”.

Finale ed il finalese sono pronti per accogliere quelli che si pensa saranno migliaia di appassionati attesi da tutto il mondo a fine settembre.