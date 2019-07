Finale Ligure, rapina a mano armata alla gioielleria Porello

Agg. ore 19.10: pochi minuti fa in stazione a Pietra Ligure è stato fermato un ragazzo che corrisponderebbe alla descrizione del rapinatore. Aggiornamenti a breve

Finale Ligure. Una rapina a mano armata si è consumata qualche minuto fa in una gioielleria di Finale Ligure.

Un ragazzo, a volto scoperto e apparentemente armato di pistola (ancora non si sa se vera o finta), è entrato nella gioielleria Porello di via Drione e dopo aver immobilizzato la titolare ha portato via un ingente quantitativo di gioielli e orologi. Quindi si è allontanato a piedi. La donna si trova ora presso il comando dei carabinieri di Finale.

Secondo le primissime ricostruzioni il giovane avrebbe fatto un primo “sopralluogo” nel negozio in mattinata, chiedendo di vedere un orologio. Oggi pomeriggio sarebbe tornato in gioielleria vestito da bagnino: sul braccio aveva un asciugamano sotto il quale era nascosta la pistola. Ora i carabinieri stanno vagliando le immagini di alcune telecamere.