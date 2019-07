Finale Ligure, lavori straordinari all’acquedotto: disagi per i cittadini

Finale Ligure. Il Consorzio di Depurazione delle Acque interviene sulla rete idrica a Finale Ligure.

Stasera inizieranno dei lavori straordinari all’acquedotto comunale. Per questo sarà interrotta la distribuzione dell’acqua in via Brunenghi: i cittadini con servizio interrotto saranno quelli residenti tra via del Cigno fino a via Manzoni, oltre alle vie laterali.

I disagi sono previsti dalle 22.00 di questa sera fino al termine dei lavori previsti per le 6 di domani mattina, mercoledì 17 luglio.