Finale Ligure cambia il segretario comunale: pronto l’avviso pubblico

Finale Ligure. Achille Maccapani lascerà l’incarico di segretario comunale a Finale Ligure. La decisione è stata presa nell’ambito di una delibera di giunta approvata giovedì scorso, con la quale l’amministrazione Frascherelli lancia un avviso pubblico per il nuovo segretario. Salvo imprevisti l’avviso sarà reso noto nella giornata di lunedì.

L’attuale segretario resterà ancora in carica fino all’insediamento del sostituto, che potrebbe arrivare già ai primi di agosto. Dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico ci sarà tempo al massimo una quindicina di giorni affichè il primo cittadino finalese adotti la scelta (essendo un incarico fiduciario spettante al sindaco).

La novità sarà l’inquadramento amministrativo, ovvero il cosidetto declassamento della figura del segretario comunale che prevede la possibilità di partecipazione di potenziali segretari comunali con livello inferiore rispetto a Maccapani: una scelta, secondo quanto trapelato dagli uffici comunali, motivata solo dal fatto di poter avere a disposizione una più vasta partecipazione e scelta da parte del primo cittadino.

In questi casi la procedura per modificare la “classe” della sede di segretaria del Comune deve ottenere il via libera della giunta, come avvenuta con apposita delibera, che consente ora di avviare ufficialmente l’avviso pubblico.

La modifica della classe di segreteria consentirà un anche un risparmio per le casse comunali, senza far venire meno l’attività, la funzione e l’azione amministrativa e istituzionale del nuovo segretario.