Finale Ligure, al via la pulizia dei fiumi. Guzzi: “Interventi di natura estetica ma anche e soprattutto per la sicurezza”

Finale Ligure. Il Comune di Finale Ligure ha dato il via agli interventi di pulizia dei fiumi che attraversano il territorio cittadino.

“Quest’anno abbiamo ripetuto l’appaltato triennale come fatto nel 2016 – dice il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici e protezione civile Andrea Guzzi – Abbiamo tardato di qualche settimana a causa della nuova gara, ma da lunedì pronti ad entrare negli alvei per ripulire i nostri corsi d’acqua. Interventi sia di natura estetica (in taluni casi la vegetazione supera il bordo strada) ma anche e soprattutto per aspetti di sicurezza”.

“Inizieremo dallo Sciusa, a Pia e Calvisio. Gli interventi saranno eseguiti nelle prossime due settimane ed anche a settembre per arrivare pronti alla stagione delle forti e frequenti piogge. Stiamo anche organizzando con la squadra di protezione civile operazioni di tagli e sfalcio nelle parti più a monte dei nostri corsi d acqua”, conclude Andrea Guzzi.