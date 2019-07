Pietra Ligure. Ieri, domenica 28 luglio, si è disputa sulle montagne dell’Abetone, nell’Appennino tosco-emiliano, la finale del circuito Superenduro, partito quattro mesi fa da Pietra Ligure.

Quest’ultima tappa, valevole come qualificazione per l’Enduro World Series del prossimo anno, ha visto al via numerosi atleti provenienti da diverse nazioni e i più forti rider italiani contendersi l’ambito titolo.

Il meteo è stato nuovamente sfavorevole con abbondanti piogge che hanno reso il terreno di gara molto insidioso.

L’atleta pietrese Giacomo Dodino del Team Bikappa – Lapierre ha dominato nuovamente tra le categorie Amatori, ma la sorpresa è stata vedere il suo tempo, in grado di competere tra i professionisti. Con 11:31:43 Giacomo è terzo assoluto, dietro solamente a Vittorio Gambirasio (11:25:81) e Tommaso Francardo (11:30:59), entrambi del team Giant Vg.

“È stata una gara complicata – spiega Dodino -, i trail erano molto scivolosi ma sono riuscito a trovare fin da subito il giusto feeling con la bici e sopratutto a divertirmi! Sono felice per il risultato, mi sono allenato molto per questo finale di stagione ma non credevo di essere così competitivo, nella speciale 3 ho fatto segnare il miglior tempo… quasi non ci credo. Ora massima concentrazione per il campionato italiano, il prossimo weekend a La Thuile“.

Giacomo, al termine della gara, ha annunciato il suo passaggio tra i professionisti a partire dal prossimo anno.

Clicca qui per consultare le classifiche complete della gara di ieri e i risultati del circuito.