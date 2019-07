Finale Basket si impone nell\'Over 50 maschile al TdS a Venezia

Il Finale Basket Club, sezione della nostra Polisportiva ha partecipato nel weekend, a Venezia, alla 15^ edizione del Torneo dei Sestieri, edizione caratterizzata dal 3° Venice Masters Basketball Tournament, riuscitissima Kermesse internazionale dedicate alle squadre dei veterani.

Al Torneo dei Sestieri 2019 erano iscritte ben 20 squadre, suddivise in tre diverse categorie e provenienti da Irlanda, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Austria, oltre che da varie città italiane tra cui la nostra. Il tutto si è svolto presso il parco delle Quattro Fontane, avendo adattato il pattinodromo a campo da basket e sede logistica dell’evento. Momento clou delle tre serate è stato il concerto tenuto da Peter Karp, bluesman statunitense, appassionato di basket, che ha anche giocato alcune partite con la squadra tedesca di Amburgo.

Foto 3 di 5









Vincitori del torneo sono stati: la squadra di casa nella categoria Over 40, il Finale Basket nella categoria Over 50 maschile e le inglesi dello Swifts nella categoria Over 40 femminile.