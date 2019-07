Feste storiche e in maschera, sport e mercatini: un maestoso fine settimana di eventi in provincia

Provincia. “Chi vuol essere lieto sia, del doman… v’è certezza!”. Anche Lorenzo il Magnifico sarebbe d’accordo con il nostro finale alternativo della sua celeberrima favella: le manifestazioni del fine settimana che stiamo attraversando ci porteranno infatti dritti dritti all'”Isola Che C’è” del divertimento e dell’allegria.

Il nostro “bastimento” carico di eventi per la riviera e l’entroterra “salpa” da Albenga: le caratteristiche Torri serviranno da “passaggio” spaziotemporale per farci ritornare all’avventuroso e guerreggiante Medioevo, in cui gli antichi Rioni della città ingauna si contenderanno l’ambitissimo Palio Storico di Albenga a colpi di spade, balestre, archi e frecce.

Loano strariperà di folli e goliardici carri carnascialeschi e simpatiche maschere, che daranno sfoggio di sé nel coloratissimo e pazzo corteo della 20esima Carnevalöa Summer Edition.

A Finale Ligure sarà una corsa all’ultimo chilometro, nel vero senso del termine: i più veloci podisti cercheranno di superarsi l’uno con l’altro per tagliare il traguardo di Porta Testa e aggiudicarsi la classicissima Borgo by Night Running. Comunque sia l’importante non sarà vincere ma partecipare! Mercatini, delizie gastronomiche, arte, cavalli, auto d’epoca… di tutto un po’ a Quiliano grazie a “Caruggi e Recanti”, iniziativa che torna ad animare il centro storico con tante e diverse attività per tutti i gusti e tutte le età.

Insomma un calendario di eventi così pieno non si era mai visto! Fin qui vi abbiamo suggerito i più importanti ma tantissimi altri aspettano solo voi: consultateli tutti nella nostra e vostra agenda preferita IVG Eventi!

Fino a domenica 21 luglio ritorna il Palio Storico di Albenga, la consueta sfida tra i quattro Rioni di Albenga (San Giovanni, San Siro, Sant’Eulalia e Santa Maria) che concorreranno per aggiudicarsi la vittoria ed essere festeggiati per un anno interno.

Per quattro serate il centro storico tornerà indietro nel tempo fino al Medioevo con spettacoli, giochi e tornei, cantine aperte e molto altro ancora, in un’atmosfera unica. Suddiviso in quattro rioni rivali, il centro offrirà decine di attrazioni e punti ristoro rigorosamente in ambientazione d’epoca, menù compresi.

Non mancheranno esibizioni di mangiafuoco, giocolieri e musicanti e, oltre alle prove di abilità in cui si dovranno misurare i rioni per ottenere l’ambito Palio, si svolgerà l’elezione della “Pulcherrima Puella”, la più bella del Palio.

Continua a seguire IVG.it per restare aggiornato sulle notizie e gli eventi collaterali del Palio Storico di Albenga 2019.

Grande festa a Loano per la 20esima Carnevalöa Summer Edition, la manifestazione organizzata dall’Associazione Vecchia Loano con il patrocinio e il contributo dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune. Sabato 20 luglio a partire dalle ore 21:30 in corso Roma torneranno a sfilare i carri che questo inverno hanno dato vita al 28esimo Carnevalöa.

La sfilata sarà accompagnata da musica, balli, coriandoli e gruppi in maschera. Ad aprirla sarà la banda dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata di Loano, seguita dal tradizionale carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con a bordo la maschera ligure Capitan Fracassa e le maschere loanesi “U Beciancìn”, Re del Carnevale e maschera ufficiale del Carnevalöa, “U Puè Peppin”, maschera tradizionale del carnevale di Loano, e la Principessa Doria del Castello (la cui interprete è stata eletta la scorsa estate durante il concorso di Miss Riviera delle Palme, organizzato sempre da Vecchia Loano).

Tanti altri coloratissimi e goliardici carri sfileranno lungo corso Roma: conoscili tutti cliccando qui.

Finale Ligure. Sabato 20 luglio ritorna la Borgo by Night Running, classica di 5 km non competitiva organizzata dall’asd RunRivieraRun con il patrocinio del Comune e aperta a tutti, che si svolgerà lungo le piazze e le vie di Finalborgo, uno dei Borghi più Belli d’Italia, con partenza e arrivo da piazza Porta Testa.

Dalle ore 17 presso Porta Testa si raccoglieranno iscrizioni e la gara partirà alle ore 20. Alle 21:30 circa, in base agli arrivi e alla classifica stilata dai giudici della FICR Savona, si terranno le premiazioni sul palco del primo chiostro del complesso monumentale.

Come consuetudine saranno molti i premi. Oltre a quelli per i primi dieci assoluti (donne e uomini) e ai premi di categoria sono previsti premi ad estrazione per dar modo di vincere anche ai podisti che non sfrecciano nelle prime posizioni ma che partecipano con entusiasmo e spirito sportivo.

Sabato 20 luglio dalle 17 a mezzanotte nel centro storico di Quiliano torna “Caruggi e Recanti”, evento organizzato dal Comitato del Borgo e patrocinato dal Comune.

In programma mercatini, delizie gastronomiche, arte, sport, intrattenimento, cavalli, auto d’epoca e tante altre attività per grandi e piccoli.

Bergeggi. “Dixcorrendo – Incontri ravvicinati con gente di talento” torna nella suggestiva cornice di piazza XX Settembre: Angelo Pintus e Luca Bizzarri sono gli ospiti d’eccezione di questa terza edizione, dando la loro disponibilità ad interviste confidenziali sulla loro storia e la loro carriera. Il format delle serate prevede infatti che personaggi talentuosi del mondo dello spettacolo propongano, stimolati e provocati dal padrone di casa Gioele Dix, episodi, aneddoti, pezzi di repertorio noti e meno noti.

Sabato 20 luglio alle ore 21:30 il primo ospite d’eccezione della terza stagione è Angelo Pintus, nome illustre dell’intrattenimento nazionale, impegnato da anni in fortunatissime tournée teatrali e capace di gremire enormi platee richiamando spettatori di ogni età.

Formatosi dopo lunga e paziente gavetta, Pintus si esprime in scena grazie a un naturale talento comunicativo e all’innocente ferocia tipica dei clown. Sa osservare con sarcasmo la realtà che lo circonda ma non si chiama mai fuori, favorendo un istintivo processo di empatia con il proprio pubblico.