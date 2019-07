Albenga. Beneficenza all’Essaouira con la serata organizzata dai Lions Club: raccolti 2500 euro e 200 paia di occhiali usati con la festa in bianco di venerdì 12 luglio.

La festa in bianco, organizzata dai Lions Club Albenga Host, Alassio Baia del Sole, Loano Doria e Finale Ligure-Loano-Pietra Ligure Host e dai rispettivi Leo Club ha richiamato quasi trecento persone, arrivando a raccogliere 2500 euro per la Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones di Genova: la fondazione si occupa dell’espianto e conservazione delle cornee, permettendo con il loro trapianto di ridare la vista al ricevente nel 92 per cento dei casi. Presente la dottoressa Randazzo, biologa della fondazione, a portare il suo ringraziamento assieme al membro del CdA, Franco Maria Zunino.

Considerevoli i risultati ottenuti anche per il Centro Raccolta Occhiali Usati di Chivasso: sono oltre 200 gli occhiali ricevuti e che verranno sterilizzati, catalogati e inviati in qualsiasi zona del mondo ce ne sia bisogno.

Dichiara Dario Zunino, presidente del Lions Club Albenga Host: “Meglio non potevamo iniziare, la festa negli anni è cresciuta nei numeri e nei risultati grazie alla proficua collaborazione tra i club co-organizzatori, quindi un plauso per aver saputo coinvolgere e pubblicizzare l’evento va ai miei colleghi presidenti Lions Valentina Perna (Alassio), Lorenzo Marensi (Finale) Giacomo Piccinini (Loano) e Leo, Matilde Piccinini (Leo Loano) Laima Ovcinnikova (Leo Alassio) Fabio Raimondo (Leo Finale) e Giovanni Torrengo (Leo Albenga) . Siamo felici perché tanti amici ci hanno raggiunto, dal Governatore Erminio Ribet, il past Governatore Ildebrando Gambarelli ed il Vice Felice Rota, alcuni perfino arrivando appositamente da Milano, reduci come noi dalle fatiche dell’organizzazione della Convention Mondiale che ha portato 35mila Lions da tutto il mondo nel capoluogo lombardo”.

“Una festa, meglio ancora se per una buona causa come la Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, è quello che ci vuole per rilassarsi, divertirsi e conoscersi in vista degli impegni più provanti con cui ci metteremo alla prova e aver imparato a lavorare assieme sarà fondamentale”.

“Quest’anno celebriamo i 50 anni di fondazione del Lions Club Albenga Host e del Leo Club Albenga: lo faremo nell’unico modo che conosciamo, il servizio alla comunità, per questo oltre ai tanti service ricorrenti già a programma miriamo a realizzare un progetto importante con la collaborazione del Comune. Il coronamento dell’annata sarà poi ad aprile, quando dopo 10 anni ospiteremo il Lions Day: come nel 2009 abbiamo fatto scoprire le bellezze del Centro Storico a quasi 500 Lions accorsi da Liguria e Piemonte, nuovamente faremo mostra della nostra città ai Lions e, viceversa, la città scoprirà le numerose attività lionistiche, due delle quali già con successo iniziate con la serata all’Essaouira, per la quale ringraziamo il padrone di casa, Alberto Pagliero, che da anni collabora e contribuisce alla realizzazione con la massima disponibilità, oltre al sindaco Tomatis ed all’amministrazione comunale che ha presenziato in gran numero”.