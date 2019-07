Festa ad Alassio per l’arrivo delle ragazze dell’Italvolley

Alassio. Una grande festa dedicata alle ragazze dell’Italvolley! Domani sera, domenica 21 luglio, in piazza Partigiani Alassio Canta con le Azzurre!

Una “normale” giornata di allenamento poi alla sera, a partire dalle 21 ci saranno tutte, tutta la rosa agli ordini di Coach Davide Mazzanti, in piazza per salutare Alassio che dopo sei anni le ha riaccolte per un ritiro collegiale strategico per i prossimi appuntamenti internazionali.

Saranno presentate una a una sul palco e coinvolte nell’inedita veste canora da Gianni Rossi – noto trascinatore canoro – Qualche domanda di rito mentre sul maxischermo saranno proiettate alcune immagini delle ultime sfide con la Turchia e delle ultime due partite del mondiale 2018, quello che ha tenuto il Paese col fiato sospeso e che ha portato all’Italia una fantastica medaglia d’argento.

Da lunedì, si torna al Palazzetto a preparare i tre test match in programma per il prossimo fine settimana. La Turchia infatti arriverà ad Alassio martedì per prendere confidenza con il parquet del PalaRavizza in vista del confronto con le Azzurre.