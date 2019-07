Estella del Mar si aggiudica la terza edizione della Veleggiata Malocello

Varazze. Estella del Mar, un Beneteau-Clicades, l’imbarcazione dell’Associazione Handar per Mare onlus, si aggiudica la Veleggiata Malocello 2019.

Nella mattinata di sabato 20 luglio a Varazze, presso la sede della Lega Navale Italiana, in via dei Tornitori, nell’accogliente porto turistico Marina di Varazze, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei vincitori della terza edizione della manifestazione, che si è disputata domenica 14 luglio, con la partecipazione di 14 imbarcazioni.

Ecco la classifica finale delle prime dieci imbarcazioni:

1ª Estella del Mar, Beneteau-Clicades, dell’Associazione Handar per Mare Onlus;

2ª Valentine, GS, dell’armatore Fabio Guinzoni;

3ª Angelica, Beneteau-Oceanis P323, armatore Vittorio Giardini;

4ª No Comment, Janneau-Shimpony, armatore Fabio Capuana;

5ª Parthenope, Dufour 350GL, armatore Vincenzo Pallonetto;

6ª Jonia, Kyrie-Feeling 39, armatore Stefano Frontini;

7ª Bogest, Sweden C34, armatore Giovanni Rosso;

8ª My Valentine, Beneteau-Oceanis 36, armatore Giuseppe Todaro;

9ª Mael VIII, Beneteau-Oceanis 37, armatore Giovanni Siccardo;

10ª Prendifiato, Beneteau-Oceanis 373, armatore Laura Arena.

La manifestazione velica costiera di 8 miglia nautiche Varazze-Celle-Varazze, svoltasi nel ricordo dell’impresa compiuta dal navigatore ed esploratore varazzino Lanzarotto Malocello, che all’inizio del XIV secolo scoprì Lanzarote e l’Arcipelago Canario, è stata organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Varazze, con il patrocinio del Comune di Varazze, del Comitato Malocello Internazionale e la collaborazione di Marina di Varazze e del Comitato Lanzarotto Malocello Varazze.

Alla cerimonia è intervento il vicesindaco ed assessore allo sport Luigi Pierfederici, che ha premiato il secondo classificato Fabio Guinzoni, armatore del GS Valentine, per poi farsi a sua volta premiare da Elio Spallarossa, Presidente del sodalizio velico organizzatore, in quanto facente parte dell’equipaggio di Estella del Mar, l’imbarcazione dell’Associazione Handar per Mare onlus, che si è aggiudicato la Veleggiata Malocello 2019.

A conclusione della premiazione e prima di invitare tutti i presenti al rinfresco, per l’occasione preparato, Elio Spallarossa ha voluto ancora una volta rivolgere doverosi ringraziamenti: “Esprimo il sentito ringraziamento del sodalizio da me presieduto a Piero Ornolio, che ha organizzato la veleggiata in maniera egregia, e ai soci Luigi Bovani, Leo Valvassore e Diego Tropiano, che hanno fornito per l’intera giornata la necessaria assistenza. Grazie e tutti voi, agli equipaggi partecipanti e a quanti in vario modo hanno reso possibile l’ottima riuscita della manifestazione, organizzata nel ricordo dell’impresa compiuta dal nostro insigne concittadino Lanzarotto Malocello, che quest’anno abbiamo l’onore e l’onere di ricordare organizzando anche la giornata del Lanzarottus Day, il penultimo sabato di settembre. Grazie ancora e appuntamento al prossimo anno con la quarta edizione”.