Emergenza caldo, umidità sopra l’80% nel weekend: da lunedì è attesa la pioggia

Liguria. Il weekend in arrivo si prospetta ancora decisamente afoso in Liguria e nel savonese, con temperature percepite ancora elevate, nonostante il termometro sia stazionario se non in lieve discesa.

A farci ‘boccheggiare’ sarà l’umidità, soprattutto sulla fascia costiera della nostra regione, con picchi che sfioreranno l’82% domenica tra mezzogiorno e le 15. Per questo motivo il ministero della salute ha emesso un bollettino di avviso “giallo”, con temperature percepite medie sopra i 33 gradi per la nostra regione.

L’aumento sarà vertiginoso: dai 56% circa di oggi, si passerà al 66% di domani, 78% di sabato fino alle vette di domenica, che potrebbe essere una giornata veramente da far sudare ben oltre le classiche sette camicie.

Ma poi arriverà la pioggia: secondo alcuni modelli previsionali, infatti, la cappa del fine settimana lascerà spazio ad una rapida perturbazione che potrebbe portare qualche goccia già lunedì e molto probabili temporali per martedì, con qualche strascico per i giorni successivi.

Le precipitazioni dovrebbero dare un freno alla calura, buttando giù di qualche grado il termometro: una piccola tregua, forse, ma il caldo continuerà ad accompagnarci per le prossime settimane.