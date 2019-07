Efficientamento energetico, convegno a Carcare con Gse e Cassa Depositi e Prestiti

Carcare. Venerdì 19 luglio, convegno a Carcare sull’efficientamento energetico con il GSE e Cassa Depositi e Prestiti, organizzato dal senatore della Lega Ripamonti insieme al sindaco De Vecchi. Appuntamento alle 10, presso il Teatro Santa Rosa.

“Quando Ripamonti mi ha coinvolto nell’evento che ospiteremo a Carcare, – ha spiegato il primo cittadino, – ho aderito con entusiasmo visto che verrà proposto a tutti gli interessati un quadro completo delle passibilità concesse alle pubbliche amministrazioni in tema di efficentamento energetico con i fondamentali interventi di GSE e di Cassa Depositi e Prestiti”.

“In quella occasione sarà presente anche l’assessore Regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti l’intervento del quale verterà su fondi regionali per la riqualificazione energetica degli edifici e dei servizi pubblici. In particolare, il convegno di Carcare avrà per oggetto l’efficienza energetica in una dimensione trasversale di tutte le attività di manutenzione, gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, anche in virtù della normativa nazionale vigente in materia”.

La giornata di formazione si rivolge agli Amministratori Locali del territorio ligure nonché ai Tecnici, Architetti, Geometri ed Ingegneri con l’obiettivo di offrire una panoramica sugli strumenti tecnico-finanziari legati al settore energetico che gli Enti Locali possono utilizzare nella gestione del patrimonio pubblico.

Il GSE, in sinergia con Cassa Depositi e Prestiti, entrambi presenti in convegno, in accordo con le Istituzioni nazionali e territoriali che gestiscono finanziamenti e servizi in materia di efficienza e fonti rinnovabili di energia, illustreranno le opportunità e proporranno un metodo di approccio alla gestione del patrimonio pubblico che consenta agli Enti Locali di trasformare gli obblighi di legge in una opportunità per attrarre risorse verso il proprio territorio.

“Con l’aiuto di Francesco Legario – CEO di Parco Tecnologico Val Bormida – e del sindaco di Carcare Cristian De Vecchi, ho voluto portare a Carcare uno dei due eventi a livello nazionale sul tema – il secondo si terrà a Matera ndr – perché credo che sia fondamentale avvicinare il più possibile le istituzioni come il GSE e CDP ai territori così che questi ultimi possano esprimere le loro esigenze per poi tradurle in iniziative concrete. Credo, come eletto del territorio che il mio mandato sia prevalentemente questo così come ho fatto per l’impegno al governo sull’aumento del plafond per l’Area di Crisi Complessa”, il commento del senatore Ripamonti.