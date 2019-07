Alassio. La nuova edizione di “Miss Acqua di Alassio”, in programma il 18 agosto nella cornice di piazza Libertà che ospita la fontana ed i meravigliosi giardini del palazzo comunale cittadino, cerca le nuove miss di quest’anno.

Sono aperte le iscrizioni per chi volesse diventare la nuova bellezza della Baia del Sole. Per partecipare al concorso le candidate dovranno avere un’età compresa fra i 16 e i 35 anni. Per iscrizioni Miss e tutte le informazioni sull’evento, compreso la prenotazione dei tavoli per la serata finale del 18 agosto e l’accreditamento da parte di fotografi e giornalisti, tel. 3406538300 – Mail info@acquadialassio.it

Nelle passate edizioni sono state elette Miss Acqua di Alassio, Alice Colombo di Pavia nel 2015, Chiara Barbaro di Bordighera nel 2016, Valentina Gullo di Sanremo nel 2017, Nicole Naggi di Novara nel 2018, anche se la prima fascia di Miss Acqua di Alassio è stata assegnata all’interno dell’evento nazionale di Miss Muretto nel 2012 a Beatrice Bertolino poi diventata nella stessa edizione proprio Miss Muretto ed anche la prima alassina ad esserlo nella storia del concorso.

Ecco alcune anticipazioni dell’evento di quest’anno:

La serata, organizzata da Alassio Ergo Sum Srl titolare del brand “Acqua di Alassio”, con il patrocinio del Comune di Alassio, sarà presentata da Marco Dottore che avrà al suo fianco Miss Acqua di Alassio 2018 Nicole Naggi, la giuria giudicatrice del concorso sarà presieduta da Luisella Berrino organizzatrice insieme alla famiglia dello storico e famoso concorso di bellezza Miss Muretto, coreografie sfilata spettacolo a cura di Consuelo Benedetti ed il suo staff di ballerini, ospiti attualmente confermati il mago e musicista Gabriele Gentile con la cantante Nicole Magolie volto di “Matera Cultura 2019”, acconciature by Gianni Di Muro Alassio, trucco by Q Studio Make-Up RP di Roberta Piacente. Dalle ore 20.00 il benvenuto agli ospiti e cena in piedi organizzata da Borghi Ricevimenti al costo di Euro 50,00 a persona ed accompagnati dalla musica lounge a cura di Enzo Dj. L’inizio della manifestazione/spettacolo è previsto per le ore 21.30. Novità di questa edizione il gemellaggio tra il Comune di Alassio e quello di Zuccarello, uno dei borghi più belli d’Italia….“Ilaria del Carretto” incontrerà “Adelasia”…

Prima della serata finale, che vedrà l’elezione della Miss Acqua di Alassio 2019, tanti saranno gli appuntamenti promozionali e preparatori all’evento tanto atteso. Dal 5 all’8 agosto su tutte le spiagge del litorale alassino “incontriamo” le miss grazie al TgBeach e Cantadoccia con animazione a cura della Eccoci Eventi, il 17 agosto “Aspettando la Miss..” presso la discoteca Le Vele di Alassio.