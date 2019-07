E’ facile e conveniente noleggiare un veicolo commerciale nelle Marche

Ogni azienda che si rispetti ha la necessità, per svariati motivi, di avere a disposizione uno o più veicoli commerciali per poter far fronte alle esigenze di ogni giorno. Che si tratti di furgoni, camion o camioncini poco importa: ogni azienda ne ha bisogno.

Acquistarne uno può però essere molto complicato, a livello economico, in quanto i prezzi sono sempre molto elevati e di difficile ammortamento. La soluzione migliore e più conveniente è quindi quella di noleggiare il mezzo del quale si ha bisogno, per la durata del periodo nel quale dovrà essere utilizzato. Sono tante le aziende che si occupano in maniera mirata di noleggio veicoli commerciali; nella regione Marche, Giffi Noleggi è uno delle colonne portanti del settore. Vi basterà effettuare online la ricerca Noleggio furgoni San Benedetto del Tronto per poter accedere al loro sito web e rendervi conto di quanto sia semplice e conveniente noleggiare uno dei loro mezzi.

I vantaggi del noleggio



Noleggiare un veicolo commerciale è molto semplice e conveniente, ma anche molto vantaggioso per determinati aspetti:

Permette di poter avere sempre a disposizione un mezzo diverso adatto al lavoro che bisogna andare a svolgere. Acquistare un mezzo, invece, significherebbe doverlo adattare ad ogni esigenza. Il noleggio permette di poter scegliere il veicolo più idoneo alle esigenze del momento, rendendo il lavoro molto più semplice e comodo.

e comodo. I costi di manutenzione, quando acquistiamo un veicolo, sono sempre molto alti. Noleggiando il mezzo che più ci interessa, invece si avrà la certezza di avere a disposizione furgoni o camion perfetti, puntualmente controllati e sicuri. Si tratta quindi di un notevole risparmio.

La semplicità di noleggiare un veicolo commerciale



Molto spesso, si pensa che noleggiare un veicolo commerciale sia una procedura complessa e complicata: niente di più sbagliato. Giffi Noleggi mette a disposizione dei suoi clienti un team di assistenza sempre attivo, che sia d’ausilio alla ricerca del mezzo più adatto alle esigenze e necessità di ogni tipologia di cliente, anche in base ai lavori che si dovranno svolgere.

Ovviamente il servizio di noleggio è rivolto sia ad aziende che a privati. Il gran numero di mezzi in possesso di Giffi Noleggi permette di poter far fronte ad ogni tipo di richiesta, in tempi rapidi.

E’ sufficiente rivolgersi all’azienda, indicando la tipologia di veicolo che si intende noleggiare, fornire i propri dati personali e specificando la durata del noleggio, che può comunque essere prolungata senza alcun problema. La prenotazione del noleggio può essere effettuata in sede, per via telefonica o direttamente online, compilando il form sul sito web dell’azienda.

Noleggio veicoli commerciali: un servizio conveniente



Il prezzo del noleggio è sempre molto variabile e cambia in base alla tipologia di mezzo scelto, alla durata del noleggio (solitamente il prezzo è inversamente proporzionale alla durata e quindi diminuisce all’aumentare dei giorni di noleggio) e al numero di mezzi noleggiati.

È importante, però, sottolineare che c’è sempre un enorme vantaggio economico rispetto all’acquisto vero e proprio di un mezzo: col noleggio infatti si andranno a pagare solo i giorni reali di utilizzo senza doversi caricare di muto, assicurazione, bollo e soprattutto manutenzione.

Per avere maggiori informazioni sui prezzi è necessario rivolgersi all’ufficio commerciale o comunque effettuare una stima online; ovviamente la tariffa diminuirà all’aumentare dei giorni di noleggio e la scontistica progressiva continuerà anche in caso di prolungamento del noleggio, quando non previsto precedentemente. Giffi Noleggi va quindi incontro alle esigenze del cliente, mettendolo nella condizione ottimale per poter avere un prezzo sempre vantaggioso e mezzi nuovi e sicuri.