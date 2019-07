Loano. Proseguono gli appuntamenti di cabaret del Dreams Festival, la rassegna di grandi eventi promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna. Sabato 3 agosto alle 21.30 sul palco dell’arena estiva del Giardino del Principe saliranno Gigi e Andrea.

Gigi Sammarchi e Andrea Roncato, gli storici Gigi & Andrea, tornano a raccontarsi in teatro tra divertimento e risate. Lo spettacolo è uno show che comprende le migliori scenette di una delle coppie comiche più celebri del cabaret italiano.

Andrea Roncato ha all’attivo 55 film e 400 episodi di fiction (tra cui “Carabinieri”, “La voce del cuore”, “L’ispettore Coliandro”, “Il restauratore”, “Don Matteo” e molti altri) più altri 13 film con Gigi e la serie di “Don Tonino”. Insieme hanno condotto anche 16 trasmissioni televisive come “Premiatissima”, “Risatissima”, “Festival”, “Grand Hotel”, “Bellezze al bagno”, “Sabato al circo”, “Luna di miele”, “Il Ficcanaso”, “Il Tg delle vacanze” e altre. Andrea ha condotto “Domenica In” con Mara Venier.

I biglietti sono disponibili in vendita con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) o presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150, che è aperto tutti i giorni in orario continuato dalle 9 alle 20 e dalle 21 alle 23.30 (al sabato sera chiusura alle 24); per informazioni è possibile contattare il numero 019 675848 o inviare una mail a mondadoriloano@gmail.com. Per dettagli sullo spettacolo contattare Dimensione Eventi via mail all’indirizzo info@dimensioneeventi.it o al numero 011 26.32.323 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30).