Dreams Festival, Gene Gnocchi apre la rassegna di cabaret al Giardino del Principe di Loano

Loano. E’ Gene Gnocchi il protagonista del primo appuntamento dedicato al cabaret del Dreams Festival, la rassegna di grandi eventi promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna. Lo spettacolo del comico di Fidenza è in programma sabato 13 luglio alle 21.30.

Esilarante e con un’ironia pungente capace di coinvolgere e far ridere un pubblico variegato, sagace e irriverente, la satira di Gene Gnocchi non passa mai inosservata. Ne sono prova le copertine con cui, da lungo tempo, apre la trasmissione “DiMartedì”. La sua passione per il calcio e l’umorismo che lo contraddistingue hanno portato anche alla nascita del celeberrimo “Rompipallone”, appuntamento fisso de “La Gazzetta dello Sport” in cui Gene Gnocchi dispensa battute, frecciate e molto altro ancora sul mondo del pallone.

Al Giardino del Principe di Loano andrà in scena uno spettacolo unico, con uno dei personaggi più popolari della tv degli ultimi 20 anni.

I biglietti sono disponibili in vendita con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) o presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150, che è aperto tutti i giorni in orario continuato dalle 9 alle 20 e dalle 21 alle 23.30 (al sabato sera chiusura alle 24); per informazioni è possibile contattare il numero 019 675848 o inviare una mail a mondadoriloano@gmail.com. Per dettagli sullo spettacolo contattare Dimensione Eventi via mail all’indirizzo info@dimensioneeventi.it o al numero 011 26.32.323 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30).