Dreams Festival, al Giardino del Principe di Loano una “Serata d’onore” con Michele Placido

Loano. Proseguono gli appuntamenti teatrali del “Dreams Festival”, la rassegna di grandi eventi promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna.

Domenica 4 agosto alle 21.30 all’arena estiva del Giardino del Principe Michele Placido sarà protagonista di una imperdibile “Serata d’onore”, una vera e propria lezione di cinema, teatro e poesia da parte di uno dei più grandi interpreti del panorama italiano.

Il celebre attore, regista e sceneggiatore porterà in scena un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra artista e spettatori. Michele Placido interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio; non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo.

Ad accompagnare il maestro in questo viaggio poetico musicale saranno Gianluigi Esposito (voce e chitarra) e il suo musicista Antonio Saturno (chitarra e mandolino) che interpreteranno le più belle canzoni classiche napoletane di sempre. Insieme daranno vita ad una serata in cui lo spettatore sarà preso per mano e condotto tra le più belle pagine della poesia e del teatro.

I biglietti sono disponibili in vendita con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) o presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150, che è aperto tutti i giorni in orario continuato dalle 9 alle 20 e dalle 21 alle 23.30 (al sabato sera chiusura alle 24); per informazioni è possibile contattare il numero 019 675848 o inviare una mail a mondadoriloano@gmail.com. Per dettagli sullo spettacolo contattare Dimensione Eventi via mail all’indirizzo info@dimensioneeventi.it o al numero 011 26.32.323 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30).