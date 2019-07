Dreams Festival, al Giardino del Principe di Loano lo spettacolo del mentalista Francesco Tesei

Loano. Proseguono gli spettacoli del “Dreams Festival”, la rassegna di grandi eventi promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna. Venerdì 2 agosto alle 21.30 l’arena estiva del Giardino del Principe ospiterà il mentalista Francesco Tesei ed il suo show “Mind Juggler”.

Secondo Milton Erickson “ognuno di noi è molto più di ciò che pensa di essere e sa molto più di ciò che pensa di sapere”. Partendo da questa semplice affermazione, che suggerisce l’idea che la mente umana abbia risorse e potenzialità straordinarie, Francesco Tesei trasforma le più moderne ed efficaci tecniche di comunicazione subliminale, di mentalismo e di illusionismo psicologico, e attraverso di esse invita ad attingere dalle risorse “magiche” dellʼinconscio, e ad esplorare insieme a lui mondi affascinanti, misteriosi e in continua evoluzione: i mondi della mente e della comunicazione.

Improvvisamente ci rendiamo conto che il nostro libero arbitrio forse non è così “libero”, che tutto ciò che riteniamo assolutamente privato e personale è in realtà comune e condiviso, che ogni comportamento è collegato da una serie infinita di rapporti di interdipendenza, che dentro la nostra mente forse esiste un ordine segreto che regola il caos. Sta a noi attribuire un significato a queste esperienze: possiamo semplicemente concludere di trovarci di fronte ad un esperto comunicatore, ipnotizzatore, giocoliere del pensiero e del comportamento. Oppure possiamo accorgerci che il gioco a cui stiamo giocando unisce illusionismo, psicologia e filosofia in una sorta di “danza della realtà”, la porta dʼingresso verso un livello più profondo di coscienza.

In “Mind Juggler” il pubblico non è semplice spettatore, ma diventa il vero protagonista giocando insieme a Francesco con i cinque sensi, con il pensiero, con la percezione, l’immaginazione e la comunicazione. Come un vero e proprio “giocoliere della mente” (da cui il titolo dello show) Francesco Tesei compie “evoluzioni ed acrobazie” con ciò che comunemente riteniamo una delle cose più intime e personali, i nostri pensieri, per poi confondere sensi e percezioni, sfiorando in maniera provocatoria temi eterni e comuni ad ogni uomo. “Cosa so di me stesso? Quanto sono libero? Cosa mi lega agli altri? Che cos’è la realtà?”.

I biglietti sono disponibili in vendita con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) o presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150, che è aperto tutti i giorni in orario continuato dalle 9 alle 20 e dalle 21 alle 23.30 (al sabato sera chiusura alle 24); per informazioni è possibile contattare il numero 019 675848 o inviare una mail a mondadoriloano@gmail.com. Per dettagli sullo spettacolo contattare Dimensione Eventi via mail all’indirizzo info@dimensioneeventi.it o al numero 011 26.32.323 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30).