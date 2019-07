Doppietta Cambiaso Risso a Pallare

Appuntamento importante a Pallare domenica scorsa quando si è tenuta la Corsa delle Poiane, gara non competitiva di 10 km su tracciato collinare inserita nella giornata benefica della “12 ore per il Gaslini”.

Partecipazione non di massa, ma comunque non mancavano alcuni nomi di primo piano come quello del vincitore, Valerio Brignone della Cambiaso Risso che si è imposto in 43’19” con un distacco piuttosto chiaro sugli avversari. La lotta infatti è stata solamente per il secondo gradino del podio fra Giovanni Pesce (Polisportiva San Francesco) e Federico Piana. (Gsd Valtanaro) Alla fine ha prevalso Pesce che in 45’54” ha concluso con 7” di vantaggio sull’avversario.

Arrivi ben scaglionati con un trio a seguire i primi tre sul podio. Testa a testa fra i due membri dell’Atletica Cairo, Luca Pipitone e Paolo Ermellino che giungono vicini, precedendo Pasquale De Martino della Cambiaso Risso. Arrivi in solitaria per Matteo Granito (Valtanaro), Cesare Siri (Emozioni Sport), Matteo Trombetta e Gabriele Barlocco dell’Atletica Cairo.

Al femminile è ancora Cambiaso Risso con Rosanna Gastaldi che in 55’16” precede Marcella Ferraro di quasi un minuto. Due minuti più tardi arriva anche Sofia Fresia dell’Atletica Cairo che è la terza femminile.