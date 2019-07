Dopo 38 anni al servizio di Cna Liguria, Gino Angelo Lattanzi va in pensione 

Regione. Gino Angelo Lattanzi, responsabile del dipartimento sindacale della CNA Liguria, dopo 38 anni si servizio, dei quali 21 trascorsi in Massa – Carrara e 17 a Genova e Liguria, da domani (primo agosto) sarà in pensione.

“Conosciuta, – si legge nella nota ufficiale, – è la figura di Lattanzi, specie in Liguria e Toscana, per essersi distinto nell’impegno volto alla risoluzione dei problemi e allo sviluppo dell’artigianato e della piccola e media impresa”.

“Altro suo impegno è stato quello di combattere e fronteggiare la triste e dolorosa piaga degli infortuni e delle morti nei luoghi di lavoro, ma anche sulle strade, considerando che è stato ed è un dirigente dell’Associazione delle imprese dell’autotrasporto CNA FITA”.

“Ma si è anche distinto nel promuovere, per la CNA, iniziative e azioni di sensibilizzazione per l’affermazione della legalità contro la corruzione e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema amministrativo pubblico, produttivo ed economico, per salvaguardare le imprese affinché non cadano vittime dell’usura con i conseguenti ricatti estorsivi che le assoggettano al potere criminoso. Per tale fine ha coinvolto, in più occasioni, le Istituzioni e la Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere”.

Lattanzi ha inteso esprimere “il suo ringraziamento alla CNA per averlo reso protagonista al servizio delle imprese” e “ringrazia tutte le colleghe e colleghi della CNA Regionale e delle sedi territoriali della Liguria e CNA di Massa – Carrara, che con lui hanno collaborato in questo non facile mestiere e lavoro e altresì ringrazia tutte le Istituzioni, il sistema politico, le organizzazioni sindacali, le Associazioni imprenditoriali, gli amici della stampa di informazione, nonché i tanti imprenditori che in questi lunghi anni ha conosciuto, con i quali ha instaurato e sviluppato ottimi rapporti molti dei quali si sono anche trasformati in sincera e stimata amicizia”.

Lattanzi comunque rimarrà “a disposizione della CNA e delle imprese, sempre pronto, all’occorrenza, a mettere a disposizione la sua professionalità e grande esperienza”.