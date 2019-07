Domenica “calda” anche per i pronto soccorso, nel savonese 260 accessi in 16 ore

Liguria. Nella giornata di ieri, tra la mezzanotte e le 16 del pomeriggio l’affluenza nei Pronto soccorso è stata sostenuta, con alcuni casi che presentavano sintomi da ondata di calore.

In particolare, per quanto riguarda la nostra provincia il numero degli accessi si attesta intorno ai 120 pazienti all’ospedale San Paolo di Savona, oltre 90 al Santa Corona di Pietra ligure e una cinquantina all’ospedale Albenga. Gli accessi per colpi di calore sono nella norma, in linea con i dati del periodo.

“La maggior parte delle persone giunte per malore nei Pronto Soccorso, in particolare anziani – sottolinea Angelo Gratarola coordinatore del Diar (Dipartimento interaziendale regionale) Emergenza-Urgenza – presentavano i segni di un’iniziale disidratazione per comportamenti alimentari inappropriati. Per questo raccomandiamo di modificare la dieta privilegiando frutta e verdura fresca e soprattutto di bere acqua a temperatura ambiente o leggermente fresca, anche se non si avverte lo stimolo della sete”, conclude.