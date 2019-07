Domenica a Quiliano il 32° Memorial Ferro Carlo “Fulmine”

Quiliano. Domenica prossima, 21 luglio, la Società Operaia Cooperativa Cadibona, aderente ARCI Savona, organizza il 32° Memorial Ferro Carlo “Fulmine”, marci podistica non competitiva di 9 Km. Il programma prevede il ritrovo a partire dalle ore 7:30 presso la Società Operaia di Cadibona (Quiliano) e la partenza alle ore 9:00. Costo di iscrizione: 5 euro.

Il percorso è il seguente: Burrè, Campi Rio Lodo, Rastello, Capanna Frecci, Miniera, Piano dei Carpi, Funivie, area Verde, campo sportivo.

Ricchi i premi. Il primo assoluto uomini e donne una medaglia d’oro, per i ragazzi una coppa. Premi per i primi tre classificati di ogni categoria. Uomini: 16/19, 20/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49, 50/54, 55/59, 60/64, 65/69 e oltre. Donne: 16/19, 20/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49 e oltre. Ragazzi : 4/12 e 13/15. Inoltre, si prevede il trofeo per la prima società classificata con maggior numero di iscritti e coppe o targhe per tutte le società o gruppi con almeno cinque iscritti. Alla fine della marcia sarà possibile pranzare presso la Società. Menù a prezzo fisso: primo, secondo, dolce più caffè o grigliata di carne, contorno, caffè bevande escluse a 10,00 euro.

Per ulteriori informazioni telefonare alla Società di Cadibona al 339/6932160