Dl “Sicurezza-bis”, Aipp: “Rimediare alle sperequazioni a carico delle polizie locali delle Province”

Liguria. I lavori di conversione del DL 53/2019 “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica” potrebbero essere l’occasione per rimuovere, finalmente, l’ingiusta sperequazione a carico del personale delle polizie locali di province e città metropolitane, che attualmente risulta l’unico escluso dall’istituto dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per cause di servizio.

La richiesta arriva dall’associazione italiana agenti e ufficiali di polizia provinciale (Aipp), rivolgendosi ai componenti della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e alla relatrice del provvedimento, on. Bordonali..

“Tale istituto esiste infatti per il personale delle polizie statali e delle polizie municipali, creando una disparità di trattamento di dubbia costituzionalità, per quanto attiene al personale malauguratamente vittima di incidenti o ferito in servizio”.

“La disposizione della legge 48/2017 (c.d. “sicurezza urbana”), in materia di accesso alle banche dati, dovrebbe essere utilmente estesa, oltre che alle polizie municipali, anche ai corpi e servizi di polizia locale delle Province e delle Città Metropolitane”.