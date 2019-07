DISCOFLOWER 3.0 – TIKI NIGHT, atmosfere polinesiane a due passi da casa per una notte

Oggi dedico il mio articolo settimanale di Stile Savonese a una festa che mi sta molto a cuore:

DISCO FLOWER 3.0 – TIKI NIGHT, che si terrà il 2 agosto ad Albenga in Regione Maglio, 3, presso la sede di RB Plant di Bruzzone Srl e il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficienza a Bastapoco Onlus di Albenga.

Questa è una festa spettacolare realizzata in un magazzino che normalmente lavora nel settore portante della piana ingauna.

RB Plant è infatti un Consorzio di grande rilevanza ad Albenga che produce e distribuisce in Italia e in tutta Europa piante, fiori ed erbe aromatiche in vaso, anche con marchio di proprietà.

Il Consorzio, nato nel 1994, ha unito cinque aziende del settore con esperienza ultra decennale, tutte dello stesso gruppo familiare. Persone straordinarie. Davvero.

La festa, nata dall’idea dei Fiori di Testa, un gruppo di persone che lavora nel settore della floricoltura e agricoltura, non potrebbe esistere senza l’importantissimo sostegno delle famiglie Bruzzone di RB Plant.

Pensate che per preparare questo evento nei locali adibiti a magazzino ci vogliono settimane di lavoro. Lavoro di cui si fanno carico diversi volontari di Bastapoco Onlus, oltre a dipendenti e titolari di RB Plant.

Grazie ai Bruzzone, che investono anche economicamente in questa festa a scopo benefico, grazie ai loro dipendenti e ai volontari, tutti abbiamo la possibilità di partecipare a un evento a tema grandioso, in cui il divertimento è ai massimi livelli.

Volete sapere di cosa si tratta?

DISCO FLOWER 3.0 – TIKI NIGHT, giunta alla terza edizione, quest’anno si ispira alla Polinesia.

“Tiki” è una parola che racchiude una fase storica, non solo una cultura.

Il termine divenne noto durante il proibizionismo, quando le Isole Polinesiane erano luogo di pace dove poter sorseggiare rum e alcolici, spesso sulla spiaggia in riva a un mare da sogno.

Il termine “Tiki” venne quindi associato a uno stile di vita più libero, fatto di evasione e relax.

Una metafora esotica che si espande a tutte le mete turistiche, fino alla nascita dei Tiki Bar.

La festa DISCO FLOWER 3.0 – TIKI NIGHT riproporrà quell’atmosfera tropicale, tra spiagge, sound e vibrazioni positive.

Sarà un evento in cui divertirsi sarà ancora più bello, perché ci sarà la consapevolezza di fare contemporaneamente del bene. E non è mica poco!

Sabbia come in una vera spiaggia, ben cinque spazi acquatici, sculture in legno appositamente realizzate, musica e Tiki Bar con Tiki Fruit, Tiki Gelato, Tiki Cocktail, oltre alle bevande più classiche e moltissime sorprese che ci porteranno in un paradiso che, per una sera, è alla portata di tutti. Perché, ovviamente, la festa è anche “democratica” a livello di costi, con ingresso e la prima consumazione a €15 e ogni consumazione successiva a €5.

DISCO FLOWER 3.0 è alla sua terza edizione e, già gli anni scorsi, ha registrato un successo enorme con incassi importanti, sempre interamente devoluti a Bastapoco Onlus, associazione di volontari che opera sul territorio con l’obbiettivo di fornire un supporto concreto alle persone affette da patologie oncologiche e ai loro famigliari, in ausilio, integrazione e sinergia ai servizi della struttura pubblica già esistenti.

Non voglio anticipare altro, per non rovinare la sorpresa alle numerosissime persone che vogliono divertirsi al TIKI NIGHT .

Molti hanno già acquistato i biglietti in prevendita e, se volete farlo anche voi, potete prenotare chiamando il numero 331.561.77.34, quindi il consiglio è di affrettarsi per accaparrarsi un posto nella “Polinesia di Albenga” che per una sera (dalle ore 21,30 alle 3) ci farà divertire moltissimo dando contemporaneamente un contributo a chi soffre.

Dress Code: ovviamente “Tiki Style”!

