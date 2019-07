Diocesi: Don Ippolito a Bergeggi e don Camoirano segretario del Vescovo

Savona. Ancora importanti novità per i sacerdoti della diocesi di Savona-Noli, frutto di ulteriori nomine da parte del vescovo Calogero Marino. Come annunciato ai fedeli interessati durante le Messe festive di questo fine settimana, don Giuseppe Ippolito diventerà titolare della parrocchia di san Martino a Bergeggi dove farà il suo ingresso sabato 19 ottobre alle 15,30. Il sacerdote prenderà il posto di don Silvester Soosai (destinato, come è noto ormai da alcuni mesi, a guidare le tre realtà di Celle) mantenendo comunque le parrocchie che regge attualmente ovvero quelle di Segno, Sant’Ermete e Valle di Vado.

Don Andrea Camoirano, che come comunicato nelle scorse settimane lascerà la parrocchia della Santissima Trinità nel quartiere savonese Chiavella, da novembre sarà invece il nuovo segretario del Vescovo, proseguendo comunque nei suoi incarichi di responsabile della Pastorale giovanile e nella segreteria del Sinodo.

Infine il vicario generale e parroco di Legino don Angelo Magnano è stato nominato amministratore parrocchiale del Sacro Cuore a Savona: subentra come rappresentante legale a don Gino Peluffo che ha lasciato l’incarico per l’età ormai avanzata. Don Giovanni Lupino rimane comunque il cappellano della chiesa di corso Colombo.