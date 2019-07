Dal Centro Aiuto Vita ingauno un grazie a tutti

E adesso è arrivato il momento dei ringraziamenti. Il Palio storico di Albenga 2019 è stata un’occasione unica, dopo l’esordio dello scorso anno, per vivere in un piacevole clima di volontariato, lo spirito di altruismo. Ringrazio tutti e ciascuno, per esserci stati, ognuno con la sua mansione, ognuno con la propria disponibilità.

Tutti insieme siamo stati una bella squadra. Appuntamento al prossimo anno, la terza edizione della “Taberna dei forzieri” passerà alla storia per ricette uniche, rivisitate all’insegna dei gusti medioevali.

Grazie ancora a chi si è fermato alla nostra cantina per un piccolo assaggio o una degustazione più abbondante. Promuovere le attività di sostegno alla maternità durante il Palio resta una bella avventura!

Eugenio Gedda

Ginetta Perrone