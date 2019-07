Da 63 anni in vacanza a Finale Ligure: il sindaco Frascherelli incontra il “turista fedele” Gianluigi Pautasso

Finale Ligure. Questa mattina il sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, ha ricevuto nella sala consiliare il signor Gianluigi Pautasso, esattore in pensione di Torino, che da ben 63 anni sceglie Finale Ligure come meta per le proprie vacanze.

All’incontro era presente anche il consigliere Pier Paolo Cervone.