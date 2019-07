Albenga. Un cucciolo di scoiattolo rosso in difficoltà è stato recuperato dai carabinieri forestali in un bosco albenganese e consegnato alle cure dei volontari della Protezione Animali.

“Viene ora alimentato artificialmente, nella sperando di poterlo crescere fino al raggiungimento dell’autosufficienza necessaria alla reimmissione in un ambiente idoneo” spiegano dall’Enpa.

“Lo scoiattolo è presente nei nostri boschi, anche se in lento declino, dove si arrampica velocemente sugli alberi equlibrandosi con la lunga coda, è onnivoro, lungo circa 25 centimetri, pesa meno di 4 etti e vive fino a 3 anni; non va in letargo ed è attivo di giorno, la femmina può avere fino a due gravidanze all’anno con figliate di 3-4 piccoli, che (come i gabbiani reali ed i merli) lasciano il nido prima ancora di raggiungere l’autosufficienza, sicuri che la madre continuerà ad accudirli finché non saranno completamente autonomi” spiegano dall’associazione ambientalista.