Cucciolata di gattini abbandonata ad Urbe: salvati da Enpa, si cerca una nuova casa

Urbe. Continua, da parte dei volontari Enpa, il ritrovamento “di cucciolate di gattini, abbandonati prima di andare in vacanza o prelevati dal cortile condominiale e portati lontano perché non voluti; ambedue comportamenti penalmente perseguibili, contro cui le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stanno svolgendo pattugliamenti lungo strade e campagne”.

“E l’ennesima cucciolata, proveniente da Urbe, è ora ricoverata in attesa di adozione presso la sede della Protezione Animali in via Cavour 48 r a Savona; gli interessati all’adozione li possono vedere da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735; e altri gattini, sempre provenienti da Urbe, si trovano nel gattile Enpa di Albissola Marina; intanto in paese continuano, a cura dell’Enpa e di volontari locali guidati da Marina, le sterilizzazioni delle locali colonie feline: le gatte adulte vengono catturate e trasferite alla sede di Savona ed ospitate in pre e potdegenza in attesa delle operazioni, effettuate presso il servizio veterinario Asl2 gratuitamente o a pagamento presso professionisti privati”.

Enpa invita tutti gli animalisti “alla massima attenzione e a segnalare senza indugio alle forze dell’ordine episodi di abbandono di animali, soprattutto nelle campagne; e ricorda che tutti gli organi di polizia hanno l’incarico e l’obbligo di intervenire: polizie municipali, polizia stradale, carabinieri e carabinieri forestali, polizia regionale, polizia di stato e guardia di finanza”.