Savona. Un cucciolata di bellissimi gattini, abbandonata in campagna ad Urbe, è ora ospitata, in attesa di adozione, presso la sede della Protezione Animali in via Cavour 48 r a Savona. Gli interessati a prenderne uno nella propria casa li possono vedere da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.

“Sono tanti quest’anno i giovani gatti abbandonati prima di andare in vacanza – spiegano dall’Enpa – in numero comunque non superiore agli scorsi anni; il negativo fenomeno manda in doppia emergenza l’attività dei sempre pochi volontari dell’Enpa, già alle prese con il gran numero di animali selvatici feriti, malati e nidiacei da soccorrere e curare”.

Per contrastare l’abbandono di gatti di proprietà le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stanno intensificando i controlli lungo le strade e le zone di campagna di tutta la provincia.