Crisi Grancasa, Righello: “Berrino risponde alle sollecitazioni con percorsi per ricollocamento”

Cairo Montenotte. “Nella sua risposta in aula all’interrogazione del Pd sul ricollocamento dei lavoratori di Grancasa a seguito della crisi nazionale dell’azienda – che coinvolge anche i punti di vendita in Liguria, compreso Cairo Montenotte – l’assessore Berrino risponde con ipotesi di accompagnamento dei lavoratori coinvolti nella crisi aziendale”. Così il consigliere regionale del Gruppo Pd Mauro Righello commenta la situazione del gruppo di negozi di arredamento.

“Tali dichiarazioni lasciano il dubbio che non possono essere solo esclusivamente i centri per l’impiego, come solitamente avviene in casi di crisi aziendali, inserendo i dipendenti fuoriusciti nei percorsi fast. In poche parole l’assessore affronta in modo burocratico la questione e noi. Vigileremo che la risposta minimale dell’assessore possa portare a stabilizzare i lavoratori che vivono in un territorio profondamente in crisi anche dal punto di vista occupazionale” prosegue Righello.

“Prendiamo atto con favore che Toti abbia chiesto al governo l’istituzione di un apposito tavolo per tutte le crisi nazionali per le aziende che hanno insediamenti in Liguria” conclude il consigliere regionale del Gruppo Pd in Regione.