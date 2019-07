Corallo e gioielli, Confcommercio lancia l’evento sulla lavorazione del prezioso materiale

Savona. Mare chiama mare. E, “navigando” lungo le coste tirreniche, la Liguria era una tappa d’obbligo nel percorso del corallo e del cammeo di Torre del Greco, dopo avere già toccato molte città in tutta Italia.

La serata evento aperta al pubblico, “Il futuro di una tradizione”, in programma domani, giovedì 11 luglio, alle 21.00, nel Palazzo della Sibilla al Priamar di Savona, dà il via a una settimana in cui nelle vetrine di un selezionato gruppo di gioiellerie della provincia di Savona, il corallo è protagonista con moderne creazioni affiancate a pezzi unici messi a disposizione dai “corallari” di Torre del Greco con l’intento di far riscoprire “gioielli” che nascono da quelle capacità creative e artigianali tutte italiane che costituiscono una ineguagliabile e ineguagliata ricchezza, apprezzata in ogni parte del mondo ancor più che nel nostro Paese.

Nel racconto della storia della lavorazione del solo materiale prezioso di cui è ricco il nostro Paese fanno da guida: Vincenzo Aucella, fabbricante e Presidente Assocoral; Vincenzo Mazza, maestro incisore che darà una dimostrazione pratica dal vivo della lavorazione del cammeo su conchiglia; Steven Tranquilli, Direttore Federpreziosi Confcommercio, con il supporto di Fiorenzo Ghiso, Presidente dell’Associazione Orafi ed Orologiai di Federpreziosi Savona e Provincia.

Proposto da Federpreziosi Confcommercio in collaborazione con Assocoral, la realizzazione dell’evento è stata possibile grazie alla volontà e al supporto di otto gioiellerie associate all’associazione Orafi e orologiai Federpreziosi Savona, che dal 13 al 20 luglio, nella la Settimana del Corallo e del Cammeo, ospiteranno nelle loro vetrine, offrendo la possibilità al pubblico di ammirare una selezione esclusiva e pezzi unici di gioielli realizzati con “l’oro rosso”

Ecco le gioiellerie aderenti: a Celle Ligure Il Corallo; a Savona Dupanloup, Averla, De Stefano, Delfino, Vecchia Savona; a Vado Ligure Delbono; infine a Varazze Salvemini.