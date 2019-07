Coppa Italia di Eccellenza e Promozione, la composizione dei raggruppamenti

Pietra Ligure. Domenica 25 agosto, domenica 1 settembre e domenica 8 settembre si disputeranno i quadrangolari di Coppa Italia, sia per quanto riguarda il torneo di Eccellenza che per quello di Promozione.

Gare di sola andata: la prima classificata al termine del girone accederà alle semifinali del torneo di Eccellenza e ai quarti di finale del torneo di Promozione.

I raggruppamenti, come da tradizione, sono stati composti secondo criteri geografici, per limitare le trasferte.

I gruppi della Coppa Italia di Eccellenza.

Girone A: Alassio FC, Imperia, Ospedaletti, Pietra Ligure

Girone B: Albenga, Cairese, Campomorone Sant’Olcese, Finale

Girone C: Angelo Baiardo, Busalla, Genova Calcio, Molassana Boero

Girone D: Athletic Club Liberi, Rapallo Rivarolese, Rivasamba, Sestri Levante

I gruppi della Coppa Italia di Promozione.

Girone A: Camporosso, Dianese e Golfo, Taggia, Ventimiglia

Girone B: Bragno, Ceriale, Legino, Loanesi San Francesco

Girone C: Arenzano, Celle Ligure, Varazze Don Bosco, Veloce

Girone D: Sestrese, Marassi, Praese, Vallescrivia

Girone E: Goliardicapolis, Little Club James, Serra Riccò, Via dell’Acciaio

Girone F: FC Bogliasco, Golfo Paradiso PRCA, Real Fieschi, Sammargheritese

Girone G: Canaletto Sepor, Forza e Coraggio, Levanto, Valdivara 5 Terre

Girone H: Cadimare, Colli Ortonovo, Don Bosco Spezia, Magra Azzurri

Alla Coppa Liguria di Prima Categoria hanno aderito 47 delle 59 squadre aventi diritto; gironi e formula saranno resi noti tra una settimana.