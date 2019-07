Cisano Sul Neva, scontro auto-bici in via Piemonte: soccorritori mobilitati

Cisano Sul Neva. Incidente stradale, poco dopo le 13,30, a Cisano Sul Neva. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, una macchina e una bici.

Il sinistro è avvenuto in via Piemonte, in frazione Martinetto, nei pressi del ristorante “Le Cascate”. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un 34enne, sbalzato dalla sella e finito rovinosamente sull’asfalto.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo intervento della croce bianca di Albenga. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, i militi hanno optato per il trasporto del ferito, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.