Chicchiricchì Run del Pre Meeting, domenica a Loano

Loano. Domenica 7 luglio, tempo di allenamento di gruppo in Marina di Loano con la Chicchiricchì Run del Pre Meeting, con partenza alle ore 9 e arrivo al Molo Francheville a Loano, evento collaterale dell’importante appuntamento culturale loanese giunto nel 2019 alla sua quarta edizione.

La Chicchiricchì Run è, come ormai tutti sanno, l’allenamento di gruppo per eccellenza, senza classifica, senza tempo e senza premiazioni, ma con premi ad estrazione e colazione per tutti al termine, in questo caso, dei 5 chilometri sia per i runners sia per i walkers in un percorso che sarà tutto interno alla Marina di Loano, una sorta di Marina Classic anticipata (gara in programma sabato 17 agosto).

La partenza, solitamente all’alba o alle prime ore di luce, è stata posticipata alle 9 (iscrizioni dalle ore 8 sul Molo Francheville) per permettere a tutti, corridori, camminatori, famiglie con bimbi, di potervi prendere parte; un allenamento in allegria, organizzato dall’Asd RunRivieraRun in collaborazione con l’Associazione Cara Beltà e che ha nel progetto Socializzazione e Benessere, l’obiettivo primario dell’associazione podistica finalese.

Iscrizioni direttamente domenica 7 luglio dalle ore 8 alle 9 presso il ragno RunRivieraRun sul Molo Francheville. Partecipazione ad offerta libera a favore del Progetto Socializzazione e Benessere.