Chiara Rebagliati protagonista nella storica vittoria azzurra in Coppa del mondo

Savona. Un oro azzurro che parte anche da Savona: è quello della nazionale di tiro con l’arco, che ha vinto la prova tedesca della Coppa del mondo nella prova a squadre. Nel gruppo azzurro anche Chiara Rebagliati. Con lei Tanya Giaccheri ed Elena Tonetto.

L’Italia femminile torna sul gradino più alto del podio a dieci anni di distanza dalla precedente vittoria in Coppa. Grandissimo il contributo della rebagliati, in particolare nella quarta giornata di gare, quella decisiva. In finale le azzurre hanno piegato 5-1 le tedesche Kroppen, Richter e Unruh.

La Rebagliati, che è tesserata per il Torrevecchia di Roma, studia giurisprudenza a Varese, ha da poco compiuto 24 anni ed è savonese. La nazionale di tiro con l’arco è già ripartita, alla volta di Napoli: Chiara Rebagliati vuole essere protagonista anche alle Universiadi.